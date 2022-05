Sabato 21 Maggio 2022, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 17:23

È stato un intervento delicato ma fortunatamente riuscito: l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 97 anni il prossimo giugno, primo nella storia della Repubblica italiana ad essere stato eletto per due mandati, si è sottoposto venerdì ad un’operazione chirurgica all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Nessuna patologia virale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Giorgio Napolitano, il primo presidente della Repubblica eletto per due mandati

Napolitano operato allo Spallanzani

L’intervento fa sapere il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia è perfettamente riuscito. A guidare l'ioperazione chirurgica l'equipe del professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed INMI Spallanzani. L'intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la Terapia Intensiva dello Spallanzani. Il Presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata.