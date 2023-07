Mutui variabili, Salvini: «Lavoriamo con le banche perché allunghino le rate»

Scadenze più lunghe per i mutui a tasso variabile. É quanto propone il vicepremier Matteo Salvini per tamponare la crisi delle famiglie dovuta al rialzo dei tassi da parte della Bce.

Mutui variabili, lavorare per allungare rate e scadenze

«Noi stiamo lavorando con le banche per allungare le scadenze di chi ha un mutuo a tasso variabile, che per colpa delle scelte della Bce sta aumentando come rata incredibilmente. Mi piacerebbe che le banche italiane allungassero per famiglie e imprese i tempi di pagamento e quindi la rata rimanesse uguale», ha detto Salvini, in occasione di un'intervista a Radio Anch'io su Radio1, parlando delle rate dei mutui dopo l'aumento dei tassi della Bce.

A causa del rialzo dei tassi le rate dei mutui a tasso variabile si sono sensibilmente alzate negli ultimi mesi.

È una politica monetaria criticata da larga parte del centrodestra di governo.