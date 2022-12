Multe in base al reddito, verso modifica del codice stradale. Salvini: «Ritiro patente a vita per alcune infrazioni»

Il viceministro delle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, nel corso della presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, ha detto che il governo potrebbe «introdurre un incremento di sanzioni (stradali ndr.) in base al reddito». «Nell'ambito della revisione del codice la strada che Salvini ha annunciato - ha precisato Bignami - svolgeremo un approfondimento specifico anche sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni, perché se la sanzione ha evidentemente una natura anche afflittiva, una persona che ha un reddito più elevato può evidentemente essere afflitta da un punto di vista di contrasto ai fenomeni di sicurezza stradale con una sanzione più elevata».

Rapporto DEKRA 2022: cambia la mobilità, focus su educazione giovani

Salvini: identificare i monopattini

Identificare i monopattini elettrici che sono mezzi «di estrema pericolosità sia per la guida sia per chi cammina». È la necessità espressa dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, secondo cui sarebbe «auspicabile identificare chi li guida». In vista di una probabile revisione del Codice della strada, Salvini ha aggiunto che «il casco per chi guida a velocità sostenuta è assolutamente fondamentale». Così come sarebbe fondamentale anche «l'etilometro monouso obbligatorio a bordo così come a bordo sono previsti obbligatoriamente altri strumenti di sicurezza». A suo parere farsi l'autotest prima di mettersi alla guida sarebbe utile «per fermarsi fino a che sei in tempo». «Già la settimana prossima con alcuni colleghi ministri - ha precisato Salvini - terremo riunioni del tavolo per aggiornare il Codice della strada che è vecchio di trent'anni e va aggiornato» anche alla luce delle nuove tecnologie e con un occhio particolare «all'abuso del telefonino che distrae ed è un enorme problema».

Ritiro patente a vita per alcune infrazioni

«Ritengo che nei casi più gravi» di infrazioni stradali «la revoca a vita della possibilità di guidare possa e debba essere considerata». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini alla presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale osservando che chi guida «ubriaco marcio o drogato è un potenziale assassino». Salvini, che ha detto di voler convocare un tavolo sul codice della strada prima della fine dell'anno, ha sottolineato che è necessario «intervenire sulle sanzioni non tanto economiche e penali ma sulle sanzioni in termini temporali».