Multe via web per raggiungere ogni cittadino: arriva il domicilio digitale

Multe che raggiungono i citadini semplicemente e implacabilmente con una email? Una piattaforma per la notifica digitale della P.a, su cui ricevere atti amministrativi come le multe e le comunicazioni dell'agenzia delle entrate (per ora restano esclusi gli atti giudiziari).

A proporla è il ministero dell'Innovazione, guidato da Paola Pisano, con un emendamento alla manovra. Si tratterebbe del primo step per arrivare a realizzare un domicilio digitale, in modo da raggiungere la persona direttamente e non tramite un numero civico. Il progetto, che supera la Pec, è affidato a Pagopa ed è connesso alla diffusione dell'identità digitale (Spid).

MUTUO RINEGOZIABILE

Dare la possibilità a chi ha perso la prima casa a causa della crisi di rinegoziare il mutuo e recuperare l'abitazione. Lo propone il Pd con un emendamento al decreto fiscale ora accantonato e su cui, a quanto si apprende, il governo sta lavorando. Si tratta di una misura «una tantum» - le richieste si possono fare fino al 2021 per pignoramenti tra il primo gennaio 2010 e il 30 giugno 2019 - che obbliga le banche a concedere la rinegoziazione, anche a un congiunto, con alcuni paletti, tra cui l'avere già pagato almeno il 10% del primo prestito, e su un debito di massimo 250mila euro.

Il nuovo mutuo, che può essere concesso anche da una banca terza, deve valere almeno il 75% della base d'asta (se è inferiore la cifra dovrà corrispondere al debito più gli interessi) e si può rateizzare fino a massimo 30 anni. Il nuovo mutuo potrà essere accordato anche a un parente fino al terzo grado. Questa procedura si potrà applicare quando il debitore sia «un consumatore», il mutuo originario sia «con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale» e «sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito» con il pignoramento notificato appunto tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Chi ha perso la casa non si deve però trovare all'interno di un piano di ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento. I nuovi finanziamenti o rinegoziazioni dei mutui avranno il supporto, nella proposta del Pd, del Fondo di Garanzia per la prima casa per il 50% del prestito. Sarà comunque il Mef, insieme a Politiche giovanili e Infrastrutture, entro tre mesi dalla conversione del decreto, a stabilire le modalità di presentazione delle istanze, l'esame da parte del giudice e la possibilità che sia concesso un nuovo finanziamento da una banca diversa dal creditore ipotecario.

IMU E ZONE TERREMOTATE

Sulla proroga per l'esenzione «dell'Imu per l'Emilia Romagna il governo si è impegnato a fare una sintesi delle istanze dei territori terremotati e si appresta ad approvare oggi gli emendamenti di gran parte delle forze politiche» al dl sisma. Così Gianluca Castaldi (5s), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, replica alla Lega. «Il governo ha aggiunto 14,4 milioni per la proroga al 2020 dei mutui accesi per il sisma del 2012, ma anche oltre 16 milioni per i mutui degli enti locali del Centro Italia».

CEDOLARE SECCA AFFITTI COMMERCIALI

Una proroga di un anno, per tutto il 2020, della cedolare secca sugli affitti commerciali, come i negozi. La chiedono sia il Pd sia il Movimento 5 Stelle con due emendamenti alla manovra che compaiono nella lista delle proposte segnalate all'attenzione della commissione Bilancio del Senato. Si chiede che anche per gli immobili commerciali dati in affitto per tutto il 2020 si possa optare per la cedolare al 21%, a patto che al 15 ottobre non risultino in corso contratti non scaduti tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile.

SGRAVIO PER ASSUNZIONE APPRENDISTI

Uno sgravio contributivo del 100% per le piccole imprese che assumono apprendisti nel 2020. È uno degli emendamenti alla manovra segnalati dal Pd. La decontribuzione piena si applicherebbe nei primi tre anni di contratto, «restando fermo il livello dell'aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi» successivi.

PREMI DETASSATI

Detassazione del 10% dei premi di risultato per un massimo di 1.000 all'anno per i dipendenti pubblici con reddito annuo fino a 80 mila euro lordi. È quanto prevede un emendamento del governo alla legge di bilancio che cerca di ridurre il gap tra gli incentivi per la produttività previsti per i lavoratori pubblici e quelli per i lavoratori privati. In particolare, la misura di «protezione sociale» punta all'applicazione di una aliquota agevolata al 10% in luogo dell'aliquota marginale del 33,76% (in media ponderata). La misura comporterebbe un minor gettito fiscale di poco superiore a 400 milioni di euro calcolato su 2,5 milioni di statali. Tuttavia, si stima un onere non superiore a 71 milioni di euro annui, per ciascuno dei due anni 2018 e 2019. La norma, come si legge nella relazione tecnica, infatti potrebbe essere proposta, in una prima fase sperimentale, con un plafond di monte salari di produttività che godrebbe del beneficio fiscale quantificato in 300 milioni di euro anno, da utilizzare fino a concorrenza dalle pa, ed inoltre, poiché il beneficio fiscale della misura discende dalla differenza tra l'aliquota marginale del 33,76% e l'aliquota agevolata del 10%, al fine di determinare l'onere è necessario applicare tale differenza 23,76% al plafond di monte salari di produttività, fissato in 300 milioni.

EQUILIBRIO

«I cittadini onesti non dovranno avere nulla da temere, nonostante il terrorismo psicologico di Matteo Salvini. Italia Viva sarà sempre dalla parte dei più deboli e come tale valuterà questa proposta di governo: sono deboli i comuni che soffrono di oltre 10 miliardi di tributi locali non riscossi, sono deboli i cittadini che finiscono a non avere le risorse per pagare i tributi locali. Presenterò personalmente un emendamento di equilibrio, per dare più tempo a chi si trova davvero in difficoltà e che non consentirà il pignoramento di una quota superiore al 50% della disponibilità sul conto corrente, se tale conto è esiguo. Ma in nessun caso dobbiamo consentire a nessuno, men che meno a Salvini, di generare allarmismo». Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.

