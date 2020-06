Movida, i sindaci al ministro Lamorgese: «Rafforzare controlli serali e notturni»

«Rafforzare i controlli serali e notturni nei quartieri della movida»: la richiesta è arrivata dai sindaci delle città metropolitane nel corso di un confronto in videoconferenza con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Quest'ultima, fa sapere il Viminale, ha preso atto della richiesta sottolineando «la necessità di proseguire la stretta collaborazione con le amministrazioni locali e rilevando l'importanza dell'attività di sensibilizzazione per indurre comportamenti responsabili capaci di evitare il rischio di una ripresa del contagio».

In particolare sono state segnalate le esigenze di ottimizzare l'interconnessione delle sale operative e l'accesso alle banche dati, di consentire nuove assunzioni di personale e di incrementare la possibilità di fare ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. I sindaci hanno anche manifestato la loro preoccupazione per le difficoltà finanziarie degli enti locali, in particolare di quelli che già versano in situazioni di pregressa precarietà. È stata anche sollevata la questione dell'esercizio dei poteri di ordinanza sindacale con particolare riguardo alla gestione della fase di riapertura delle attività sociali, economiche e commerciali dopo il lungo periodo di lockdown. La titolare del Viminale ha ringraziato tutti i sindaci per la preziosa attività svolta in questa situazione di grave sofferenza economica e sociale, impegnandosi a sviluppare un confronto continuo e costruttivo per gestire al meglio, soprattutto in questa fase di riapertura delle attività economiche, il modello della sicurezza integrata anche attraverso la sottoscrizione di specifici patti per la legalità.

