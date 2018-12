Manovra italiana, Moscovici: «Ora rispetta le regole. Missione compiuta»

Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 «è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: missione compiuta». Lo afferma il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, al termine della riunione del collegio dei commissari a Bruxelles.

E aggiunge: «È una vittoria del dialogo politico che la Commissione ha preferito rispetto allo scontro. Alcuni avevano auspicato una crisi, noi invece abbiamo sempre puntato a una soluzione»​.



«Essere vigili non significa essere diffidenti. Quindi il monitoraggio dei conti pubblici italiani si svolgerà nel quadro del semestre europeo», precisa poi il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari. «I negoziati - continua Moscovici - si sono chiusi con uno scambio di lettere, da una parte Giuseppe Conte e Giovanni Tria e dall'altra Jean-Claude Juncker, Valdis Dombrovskis e me. E questo prevede anche un intervento simultaneo di Conte in Senato. Abbiamo fiducia sia negli impegni presi che nel dibattito democratico». «Per l'anno 2020, di 12,2 mld di misure presentate dal governo italiano, 9,5 mld sono clausole di salvaguardia legate all'Iva. Vediamo che la strategia si fonda largamente sull'attivazione delle clausole di salvaguardia», ha aggiunto il vicepresidente Valdis Dombrovskis.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA