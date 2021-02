Morto di Covid Andrea Biancoli, consigliere emiliano M5S: aveva 48 anni

Lutto nel Movimento 5 stelle dell'Emilia Romagna. È morto di Covid a soli 48 anni il consigliere comunale del M5S di Calderara di Reno: Andrea Biancoli, che lascia la moglie e due figli. «Tutto il MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna esprime profondo dolore per la morte di Andrea Biancoli, nostro consigliere comunale a Calderara di Reno. Si tratta di una perdita dolorosa sia dal punto di vista umano che politico per le tante battaglie che Andrea ha portato avanti con grande e infinita attenzione in Comune. In questo momento di grande tristezza vogliamo stringerci attorno ai suoi familiari, a quanti gli volevano bene e con lui hanno condiviso un pezzo di vita. Andrea ci mancherà tantissimo», scrivono in una nota congiunta Silvia Piccininini (M5S Emilia-Romagna) Leo Veronesi (M5S Calderara di Reno).

Il sindaco di Calderara, comune della provincia di Bologna, Giampiero Falzone stamattina ha comunicato la notizia sulla sua bacheca Facebook. «Anche oggi - scrive il primo cittadino - è un giorno triste per tutti noi. Questo periodo buio, questo maledetto virus, ci sta veramente mettendo alla prova. Con un magone immenso, vi informo che è venuto a mancare Andrea Biancoli. Avevo sentito anche lui, gli avevo detto che anche stavolta sarebbe passato tutto in pochi giorni, anche stavolta non è stato così. A nome di tutta l'amministrazione esprimo il mio profondo corodoglio per questa scomparsa. Perdiamo un cittadino attivo nel mondo della politica e della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del consiglio comunale, un uomo che ha sempre caratterizzato la sua azione politica con garbo ed eleganza, sempre al serivzio della città, esattamente con la stessa detrminazione e passione con cui ha portato avanti con coerenza le proprie idee. Alla famiglia, ai suoi cari e al gruppo del Movimento 5 Stelle di Calderara di Reno vanno le mie più sincere condoglianze, per una perdita che ci sconvolge».

