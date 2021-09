Morisi, caso droga. Il legale: «Pronti a chiarire tutto». Ma la procura lo smentisce: è l'unico indagato

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:37

Luca Morisi vuole essere interrogato, perché pienamente convinto di non aver commesso reati. Lo ha ribadito il suo legale, l'avvocato Fabio Pinelli, che ha confermato alla procura la «piena disponibilità» dell'ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini «a chiarire tutti gli aspetti della vicenda», ribadendo «la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto degli accertamenti». «Auspico - aggiunge l'avvocato Pinelli che non fornisce ulteriori particolari - «che la vicenda possa essere trattata per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell'interessato». Il legale spiega che «allo stato non risulta coinvolto alcun "quarto uomo" e, anzi, dagli atti nella legittima disponibilità della difesa, risulta sottoposta a indagine solo un'ulteriore persona oltre a Morisi».

La procura: nessun secondo indagato

Di diverso avviso è la procura: «Non c'è allo stato attuale un secondo indagato. L'unico è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento», ha precisato la procuratrice di Verona Angela Barbaglio dopo che la difesa di Morisi aveva rivelato che nell'inchiesta «risulta indagata anche un'altra persona di nazionalità romena». Quando alle analisi sulla composizione chimica della droga liquida, la Procura riferisce che bisognerà attendere ancora.

Salvini: «Stufo del vostro guardonismo»

Sulla vicenda è tornato anche Salvini, che però ha risposto con un laconico "no" a chi gli chiedeva se avesse sentito Morisi nelle ultime ore: «Io del vostro guardonismo sono stufo», ha detto il leader della Lega nel corso di un incontro con i cittadini milanesi del quartiere San Siro in vista delle prossime elezioni amministrative, rispondendo ai giornalisti sul caso Morisi.

Da Conte a Renzi: le reazioni

«Per quanto riguarda Morisi, ho già detto che è una vicenda personale, se c'è un accertamento giudiziario si vedrà - ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a «Oggi è un altro giorno», su Raiuno -. Noi facciamo politica. Discutiamo della linea politica di Salvini, che non credo risponda per l'operato personale di Morisi. Auguro a lui, nel caso fosse confermato che abbia problemi di droga, di venirne presto fuori. Io non mi permetto di attaccare Salvini per la vicenda personale di Morisi. Salvini risponde del tuo operato politico che secondo me è assolutamente inadeguato. Non si capisce ancora oggi qual è la posizione vera, ufficiale della Lega». Sulle campagne aggressive passate del M5S Conte sottolinea di «non fare autocritica perché rispondo della linea politica di adesso. Oggi c'è un nuovo corso, molto differente rispetto al passato. Il M5S è una forza che si prospetta al futuro, non giudicatelo con gli albori della sua azione. All'inizio doveva entrare nel Palazzo, le sedimentazioni della vecchia politica non gli lasciava spazio».

Per Renzi invece «Morisi è l'uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone - le parole del leader di Italia Viva a Rainews24 -. Io sono stato vittima della macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e Casalino. Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile di Morisi dovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l'auspico che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella che Morisi e Casalino non hanno mai avuto contro di noi».