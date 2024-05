Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:27

«Accanimento? Se l’imputato fossi io, direi di sì. Da storico, l’accanimento lo vedo nel voler trovare per forza mandanti esterni alle stragi di mafia, come se la mafia non fosse mai esistita o non sia stata in grado di agire da sola. Una sottovalutazione del fenomeno mafioso che viene proprio da chi si sente in prima linea nella lotta contro di esso». Salvatore Lupo, ordinario di storia contemporanea all’Università di Palermo e tra i massimi conoscitori della storia di cosa nostra (su cui con Giovanni Fiandaca ha scritto “La mafia non ha vinto”), racconta di essere rimasto «stupito» dalle nuove accuse al generale Mori.

Mori di nuovo indagato per le stragi del ‘93, il governo: «Sconcertati». Il generale: «Vogliono farmi morire sotto processo»

Che ha pensato, professore?

«In una parola? Aridaje (ride). Credevo che questa pagina si fosse chiusa dopo un’infinita serie di processi finiti tutti con sentenza di assoluzione. Non parlo solo del processo sulla cosiddetta Trattativa, concluso in Cassazione con un’assoluzione piena, ma di tutti i diversi filoni d’inchiesta nati da quell’unica vicenda. A noi che non siamo giuristi, tutto ciò lascia perplessi: Mori è stato sempre assolto, seppur con imputazioni diverse».

Eppure torna a essere inquisito. Possibile che siano emersi nuovi elementi?

«Non posso escluderlo, ma prevedo di no. La tesi che la mafia sia stata salvata con trattative fa a pugni con la realtà. Che ci dice invece che la mafia non si è salvata e non è stata salvata. Poi si può supporre che qualcuno abbia commesso reati, ma ipotizzare lo stesso reato all’infinito nei confronti della stessa persona mi pare che violi i principi costituzionali».

La Cassazione, bocciando l’ultimo processo sulla Trattativa, parlò di approccio “storiografico”.

«Da storico devo protestare: la storiografia non è una serie di discorsi al vento, ma un metodo di accertamento della verità. Non mi risulta che questo sia successo, con queste inchieste».

Una tesi indimostrabile, a suo giudizio?

«Non è mai stata dimostrata. E la storiografia questo non può ignorarlo. I processi in questo senso hanno avuto tutti come esito l’assoluzione. Pensiamo a Dell’Utri: condannato sì per associazione mafiosa, ma assolto nella vicenda delle stragi».

Però i magistrati sembrano convinti di avere elementi per sostenere le accuse.

«Finora a supporto di questa tesi non sono emersi neanche indizi rilevanti. Se non le battute di qualche pentito che implicano relazioni tutte da provare, delittuose o no. Ma da qui ad avere una regia occulta dei misfatti mafiosi ce ne corre. Così come non si può ignorare che il metodo Riina, terrorizzare pur di trattare, non ha funzionato. E anche se quella strategia non ha avuto risultati, non vuol dire che cosa nostra non ci si sia impegnata molto».

È per questo allora che le inchieste continuano? O c’è una parte della magistratura che si lascia trascinare da quella che potrebbe essere definita ideologia?

«Su questa storia sembra che le sentenze non bastino mai. L’assurdo è che tutto questo arriva da chi ritiene di difendere la magistratura. Nel disinteresse dei risultati raggiunti nei processi precedenti. Come dire: intanto ci riproviamo, poi staremo a vedere. E se in questo provare, che non credo che corrisponda ai principi del diritto, viene incriminata di nuovo una persona di 85 anni già assolta, pazienza».

Tutto per provare un teorema già scritto?

«Non lo so. Non vedo uno strumentalismo politico, perché tutto questo non porta a nulla. Si limita a non chiarire quello che resta da chiarire e a offuscare quello che era già abbastanza chiaro»

Dopo 31 anni, esiste ancora un bisogno di accertare che cosa avvenne?

«No. Allo stesso modo in cui non c’è bisogno di accertare chi ha ucciso il generale Dalla Chiesa. Ma questa operazione viene fatta lo stesso. Ci sarebbe bisogno di accertare chi ha ucciso Piersanti Mattarella. Ma non sarà più possibile farlo, perché il tempo è passato. E gli accertamenti giudiziari restano giudizi storico-politici che però non possono essere approssimativi».

Nessuna volontà politica, diceva. E desiderio di protagonismo?

«Forse di certi gruppi. Quando con Fiandaca ho scritto “La mafia non ha vinto”, alcuni se la sono presa sul personale. Di certo ci vedo una ostinazione su alcune idee sbagliate che col tempo finiscono per cancellare la natura stessa del fenomeno mafioso quale era 30 anni fa e quale è stato nei decenni precedenti».