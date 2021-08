Sabato 7 Agosto 2021, 16:57

Sfrecciano a destra e sinistra, passano sui marciapiedi dribblando i pedoni e si trovano parcheggiati ovunque. I monopattini elettrici sono diventati per alcuni un incubo e per chi li usa un utile strumento di trasporto nei centri urbani. Ma ora il Parlamento ha deciso di superare il far west di queste nuove due ruote e prepara un quadro di regole, proprio per via di un’esplosione incontrollata nelle città.

La commissione Trasporti alla Camera è a lavoro per scrivere una legge ad hoc che, ad esempio, introdurrà l’obbligo del casco, della maggiore età, e i limiti di velocità: 30 km orari al massimo.

Approdati in Italia poco prima che tutto si fermasse per il primo lockdown (quello di marzo-aprile 2020), i monopattini elettrici hanno cambiato il volto della sharing mobility nel nostro Paese. Tanto che un veicolo condiviso su 3 è un monopattino. I servizi in co-sharing hanno realizzato numeri senza precedenti proprio nell’anno della pandemia, e in 12 mesi questo mezzo di trasporto è diventato il numero uno nel nostro Paese. Così, proprio il moltiplicarsi di questi mezzi rende necessaria una regolamentazione della loro circolazione.

Tra i punti cardine della proposta di legge - del deputato di Forza Italia Roberto Rosso, con relatrice Elena Maccanti della Lega - ci sono l’introduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari (su piste ciclabili) e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari), il marciapiedi diventa off limits: vanno portati a mano, niente più sosta selvaggia. E a condurre i monopattini potranno essere soltanto i maggiorenni.