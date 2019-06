Molise, accordo di desistenza Campobasso-Termoli tra Pd e M5S

Un accordo di «desistenza» tra M5s e Pd in Molise, in base al quale i Dem sostengono al ballottaggio il candidato pentastellato a Campobasso e il Movimento appoggia quello del Pd a Termoli. È l'accordo che emerge a poche ore dal voto nella piccola Regione adriatica. La trattativa è stata condotta a livello locale.

LEGGI ANCHE Ballottaggi, tutte le sfide nel 15 comuni capoluogo: si vota domenica dalle 7 alle 23

Le trattative in cui la segreteria nazionale del Pd non ha preso parte, delegando in tutto il livello locale, è stata condotta nei giorni scorsi dal segretario molisano Vittorino Facciolla. Poi ieri la Direzione regionale si è riunita ed ha approvato un documento in cui, per quanto riguarda Campobasso, «si ribadisce che la natura europeista, antifascista, progressista, antisecessionista ed antirazzista del Pd non consente neppur di ipotizzare un sostegno allo schieramento politico guidato dalla Lega Nord». In più la Direzione Dem ha ribadito «l'importanza di recarsi ad esercitare il diritto di voto».

E a contrastare l'esponente leghista vi è un candidato di M5s, Roberto Gravina. All'inverso a Termoli saranno i pentastellati a sostenere il candidato democrat Angelo Sbrocca. La segreteria nazionale Dem non è intervenuta in questo accordo di desistenza, che ha trovato un riscontro in uno studio sui ballottaggi chiesto ad una importante società di sondaggi: questa ha sottolineato nel suo report che si è conclusa la fase, iniziata alle amministrative del giugno 2016, in cui «gli elettori di tutti gli altri partiti votavano contro il Pd». C'è un clima nuovo, spiega il report, in cui gli elettori degli altri partiti i cui candidati non sono arrivati al ballottaggio, non hanno pregiudiziali su un candidato del Pd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA