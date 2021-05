7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







Sicilia e Sardegna in zona arancione, mentre Puglia, Calabria e Basilicata tornano in zona gialla. L'indice Rt nazionale sale ancora, rispetto a una settimana fa, ma le regioni che sono state bloccate fino a oggi in zona arancione hanno un Rt in controtendenza, più basso. Nei territori in zona gialla, che hanno cominciato a respirare più libertà dallo scorso 26 aprile, invece, l'Rt si è lievemente alzato.

A ogni modo, la mappa dei colori come ogni venerdì è destinata a cambiare proprio in virtù dei dati settimanali sull'andamento dell'epidemia Covid in Italia. Quelli registrati fino a oggi ci dicono che da lunedì 10 maggio con molta probabilità la Valle d’Aosta passerà dalla zona rossa alla zona arancione, la Sicilia e la Sardegna rimangono bloccate in zona arancione, la Puglia torna dopo diverse settimane in zona gialla. Meno restrizioni, e quindi tornano gialle, anche la Basilicata e la Calabria. Il resto delle regioni italiane rimane bloccato in zona gialla anche se c'è chi viaggia sul filo del rasoio e si candida a tornare arancione. Perché? Per un semplice motivo: da questo fine settimana in poi cominceremo a sperimentare gli effetti delle riaperture e quindi quanto ci siamo rilassati, se in modo resposabile oppure meno.

Il caso di Sardegna e Calabria: le regioni arancioni che appiattito al massimo l'indice Rt

A che serve la zona arancione? A raffreddare la curva. Lo racconta bene il sacrificio di Sardegna e Calabria, le regioni italiane con l'indice Rt più basso d'Italia. L'incidenza della Sardegna è di circa 67 casi per 100mila abitanti. Bassa la classificazione complessiva del rischio. La Calabria invece nella settimana tra il 24 aprile e il 2 maggio ha registrato 2.283 casi, anche se con qualche focolaio, la classificazione complessiva del rischio è «moderata, ad alta probabilità di progressione».