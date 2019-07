Martina Minchella, l'ex segretaria del Pd che vuole passare alla Lega: «Salvini un vero leader»

«Matteo Salvini non devo essere io a dire che è un vero leader, lo dicono gli italiani, è il giudizio del popolo». La trentenne Martina Minchella, consigliere comunale di Viterbo ed ex segretaria del Pd nel capoluogo della Tuscia, non nega un possibile passaggio con la Lega, come anticipato da Il Messaggero. All'agenzia Adnkronos dichiara: ««Per ora non c'è stato alcun fidanzamento» con la Lega quindi il matrimonio può attendere, ma «se arrivasse la proposta valuterò».

«Io - dice - sono uscita dal Pd a giugno e ora lavoro nel gruppo misto, cerco di fare un buon lavoro in Comune. Sono una nativa democratica, faccio politica da quando avevo 16 anni e mezzo», aggiunge Minchella, che è stata una renziana della prima ora e poi molto vicina al senatore, ex Margherita, Beppe Fioroni. «Ma ormai non mi riconosco più in quel partito, sia per ragioni di carattere territoriali, sia per quanto visto nella Tuscia e per le scelte di fondo, a livello nazionale».

Anche sull'immigrazione la consigliera comunale folgorata sulla via di Pontida spiega: «Non

avrei fatto la raccolta fondi e non sarei mai salita sulla Sea Watch, come hanno fatto Orfini e gli altri». La questione dei migranti «va risolta a livello europeo, ci deve essere un ruolo forte della Ue».

Il passaggio - clamoroso - sta tenendo banco nella città dei papi. E l'operazione sembra congelata come confermato dal senatore della Lega Umberto Fusco. Ma mai dire mai, anzi.

Ultimo aggiornamento: 17:08

