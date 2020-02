​Milleproroghe, medici in corsia fino a 70 anni: anche superati i 40 di attività

Medici in corsia fino a 70 anni. Ecco uno dei provvedimenti previsti nel decreto Milleproroghe. I dottori potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Milleproroghe approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Una misura già adottata in alcune Regioni e che viene consentita a tutto il Servizio sanitario fino al 2022.

Con la votazione di oggi dell'emendamento al Milleproroghe viene consentito l'avvio della realizzazione dei sei lotti mancanti della Tirrenica. Così una nota del ministero di Infrastrutture e trasporti spiegando che a tal proposito la ministra Paola De Micheli ha chiesto all'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, «un incontro per definire il percorso che sbloccherà l'opera, così come già anticipato dalla ministra a Firenze durante la sua ultima visita».



Ultimo aggiornamento: 15:23

