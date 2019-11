Militari feriti, oggi il rientro da Ramstein: andranno in ospedale al Celio a Roma

I militari Italiani feriti nell'attentato in Iraq, rivendicato da Daesh, rientreranno oggi pomeriggio in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione alle Commissioni di Camera e Senato sulle linee programmatiche della Farnesina, aggiungendo che andrà a riceverli insieme con il ministro della Difesa. Di Maio ha colto l'occasione per ribadire la «vicinanza del governo per i militari italiani all'estero per rischiano la vita ogni giorno». La decisione del rimpatrio, si legge in una nota della Difesa, «è stata presa dopo che i medici militari italiani hanno appurato le loro condizioni presso l'Ospedale militare Usa della Base di Ramstein in Germania e deciso di trasferirli presso l'ospedale militare del Celio a Roma». Ad accogliere i feriti e i loro familiari all'aeroporto di Ciampino, dove arriveranno nel primo pomeriggio, ci sarà - oltre ai ministri Di Maio e Guerini - anche il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli.

Di Maio, poi, è intervenuto sulla delicata questione dei foreign fighters.

Alla riunione domani a Washington della coalizione anti-Daesh affronteremo la questione del ritorno dei foreign fighters». Così il ministro degli Esteri nell'audizione della commissioni Esteri di Camera ed Senato riunite, ricordando che «abbiamo sentito le dichiarazioni di Erdogan che diceva

adesso ve li rimandiamo tutti

». Pur sottolineando che per l'Italia «i numeri sono gestibili», il titolare della Farnesina ha aggiunto che la questione si deve affrontare con gli altri Paesi europei e della coalizione «con estrema attenzione». Bisogna evitare il rischio che «possa creare ulteriore sensazione di instabilità nella popolazione».

Ultimo aggiornamento: 15:58

