Sicurezza, Conte: con i sindaci criticità tutte superate

«Se l'Anci chiede un incontro il premier lo accetta ben volentieri: non c'è alcun distinguo o alcuna diversità. Le presunte criticità sono o superate nel corso del colloquio, o superate nelle informative, o al più in semplici circolari». Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «C'è stata qualche preoccupazione. Ci può stare, ma dialogando si dimostra che è chiaro che non ce n'è motivo. Poi c'è sempre una sperimentazione e se c'è criticità avremo strumenti per valutarla».«Ad Avramopoulos abbiamo rappresentato quello che in Italia ha fatto sin qui: siamo latori di un cambio di direzione che sta dando i suoi frutti. Italia è stata lasciata da sola e ora facciamo da soli, con una linea compatta che ci ha gratificato», ha detto ancora il premier. «Con il Commissario ho rappresentato rischio che l'Europa possafranare e crollare: se si continua a tergiversare senza una via condivisa rischiamo di fare cadere edificio europeo».