Migranti, Schlein: «Le destre nazionaliste non si ricordano mai di salvare vite». Salvini: «Ue si svegli, basta chiacchiere»

I politici italiani sono tornati dalla vacanze estive. Ora è tempo di rimettersi al lavoro. Tra i temi più urgenti in agenda, i migranti. Attualmente sono 4.121 le persone presenti nell'hotspot di Lampedusa e viste le favorevoli condizioni meteo, si prevedono sbarchi, fra oggi e domani, per almeno altri duemila migranti. Risultano essere insufficienti i trasferimenti che verranno fatti con i traghetti di linea per Porto Empedocle, la cui area di pre-identificazione, non riuscirebbe, anche per l'impossibilità di trovare un numero così alto di pullman necessari agli spostamenti, a sopportare l'enorme mole di nordafricani che sono a Lampedusa.

Prefettura e questura di Agrigento si stanno mobilitando per fare in modo che vengano messi a disposizione di Lampedusa navi e aerei militari.

Sono 26 gli sbarchi di migranti a Lampedusa nelle ultime ore. Dopo i 63 sbarchi avvenuti ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone arrivate sull'isola.

Mattarella a Rimini: «Più flussi regolari per i migranti, stroncare il traffico di esseri umani. Rispetto per le diversità, il popolo italiano è frutto dell’incontro di etnie»»

Le parole di Salvini e Schlein

«L'Ue si svegli, basta chiacchiere: difenda i confini. È necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre. L'Italia non può essere punto di arrivo dei migranti da mezzo mondo. L'Europa dopo tante chiacchiere deve muoversi, si deve svegliare e deve aiutarci. I confini italiani sono i confini d'Europa e siccome ogni anno mandiamo miliardi a Bruxelles, la difesa dei confini deve essere una priorità europea», così Matteo Salvini in un punto stampa a Pinzolo che poi continua: «Le parole del presidente Mattarella? Sono un ministro, ho giurato sulla Costituzione e per me quello che dice la Costituzione è legge».

«Sull'immigrazione, lo ricordiamo, le destre nazionaliste ne parlano a sproposito e adottano leggi ingiuste ed illegali, ma non si ricordano mai di salvare vite», rimarca il segretario del Pd Elly Schlein intervenendo al congresso del Ps svizzero