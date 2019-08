Migranti, il Tar sospende il divieto di ingresso per la Open Arms. Conte vuole lo sbarco, Salvini lo blocca

Il Tar, dice ancora la Ong spagnola, avrebbe disposto la sospensione del divieto non solo per la violazione delle normative internazioni ma anche evidenziando una «situazione di eccezionale gravità ed urgenza» dovuta alla permanenza da diversi giorni in mare dei 147 naufraghi a bordo. «Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone - sottolinea Open Arms - e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare».

«Le condizioni meteo sono deteriorate, con aumento delle onde previsto nelle prossime 24h. Le persone a bordo della #OceanViking soffrono di mal di mare. Rimanere in mare mentre le persone soffrono non può essere la soluzione. Dovrebbero essere sbarcate al più presto in un luogo sicuro», denuncia in un tweet l'Ong Sos Mediteranee. Sono 356 i migranti bloccati a bordo della nave da soccorso Ocean Viking.

Mentre da Genovaribadisce il suo no allo sbarco deia bordo di due navidaldel Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane di una di queste, la, che al tribunale amministrativo aveva fatto ricorso. Sulla base della decisione dei giudici «ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti», fa sapere laLa Open Arms, ferma in mare da quattordici giorni, si sta ora dirigendo verso Lampedusa. Il divieto di ingresso in acque italiane era stato firmato dai ministri Salvini, Trenta e Toninelli sulla scorta del decreto sicurezza bis.Prima della sentenza del Tar, Conte aveva chiesto al Viminale di autorizzare lo sbarco ma daè arrivato un secco no: con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «ci siamo salutati. Mi ha scritto per lo sbarco di alcuni centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che però è straniera e in acque straniere gli risponderò garbatamente. Non si capisce perché debbano sbarcare in Italia», ha detto il vicepremier oggi pomeriggio a Genova dove i due stamani hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.