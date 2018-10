«Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Ultimo aggiornamento: 11:49

