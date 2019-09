Migranti, Salvini: accordo di Malta una fregatura, Conte riapre i porti

Salvini boccia l'intesa di Malta sui migranti. «Conte ha riaperto i porti sulla base di promesse dell'Europa che forse nei prossimi mesi il 10% che arrivano lasceranno l'Italia, che verranno distribuiti su base volontaria», dice il leader della Lega a Skytg24. «Più che un accordo - aggiunge - mi sembra una sola, una fregatura».

«Stanno partendo più migranti - prosegue - stanno sbarcando di più e ahimè stanno morendo di più. Se i porti sono aperti, ne partono di più». In una nota, poi, Salvini sottolinea che «in un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l'accordo di Malta è solo l'ennesima promessa dell'Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall'anonimato. Se non sopportava me e la Lega, poteva dirlo subito».



