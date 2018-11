Cortometraggi per fermare il razzismo in Italia, un concorso promosso dal CIR

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Pellicole simboliche e film brevi per raccontare il dramma di chi non ha più una patria, di chi subisce il razzismo, di chi fatica a integrarsi in Italia. Il concorso per cortometraggi sul diritto d’asilo «Fammi Vedere» promosso dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) - arrivato alla sua quinta edizione – ha selezionato i quattro finalisti 2018: Buonanotte di Caterina de Mata, Lo Zoo di Federico Felletti, Enea di Lorenzo Vitrone e Oumar di Federico BettaLa premiazione dei tre vincitori si terrà lunedì 26 novembre nel Circolo della Corte dei Conti a Roma a partire dalle ore 20:30. Saranno presenti alla serata di premiazione Silvia Costa, Monica Guerritore, Claudia Fusani, Laura Delli Colli, Mario Morcone, Livia Turco, Sandra Zampa, Roberto Zaccaria.Nel corso dell’evento saranno assegnati anche dei premi speciali a Hermes Mangilardo per l’impegno nella diffusione di un messaggio positivo sull’umana convivenza, a Dari Tjupa come testimone del dramma dell’apolidia e a Paolo Benvenuti per l’impegno con la casa editrice Il Sirente nella diffusione di un messaggio di umanità e speranza.I cortometraggi selezionati propongono un racconto scevro da contaminazioni politiche, rappresentando un efficace mezzo di contrasto ai discorsi di incitamento all’odio e al razzismo.