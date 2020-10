© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte sabato 3 ottobre la raccolta di fondi per una nuova nave umanitaria della Ong ResQ.ResQ – People Saving People ha scelto non a caso la data del 3 ottobre per far partire la raccolta di fondi: proprio quel giorno di 7 anni fa, al largo di Lampedusa, si consumò uno dei naufragi peggiori della storia recente, con oltre 300 vittime. Molti, anche le istituzioni, dissero davanti a quelle bare “mai più”. E invece è successo ancora.“Adesso tocca a ciascuno di noi: perché non ci siano altri migranti annegati occorre anche dare forza ad un progetto come ResQ – People Saving People”, ricordano i promotori dell’iniziativa.Nel primo giorno di campagna per la raccolta fondi per una nuova nave umanitaria, ResQ sarà a Trento alle 20.45 per l’iniziativa “Mari che uniscono”; a Varese alle 21 per l’iniziativa organizzata da nAzione Umana; a Monza alle 18 in p.za Roma – Arengario per un presidio in ricordo delle vittime dell’immigrazione organizzato dalla Rete Brianza Accogliente e Solidale; a Milano dalle 11 alle 16.30 in via Lessona 70 per l’iniziativa “Questo è il fiore” e all’evento online organizzato dall’associazione Sulleregole a partire dalle 16. Partecipa Gherardo Colombo, Presidente onorario di ResQ.