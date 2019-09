Migranti, Ocean Viking chiede di poter sbarcare una donna incinta al nono mese. Sassoli: «Subito un porto sicuro»

La nave Ocean Viking, gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, ha inoltrato alle autorità marittime di Italia e Malta una richiesta di evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa l'8 settembre. Si tratta, spiegano, «di una misura precauzionale dettata dalla preoccupazione per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo. La Ocean Viking ha virato verso Nord per avvicinarsi alla possibile posizione dell'evacuazione e ridurre la distanza che verrebbe percorsa in elicottero per portare la donna in un ospedale a terra.

Migranti, Zingaretti: «Nave Ocean Viking deve sbarcare: senza se e senza ma»



Il caso della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf arriva a Bruxelles. «Deve sbarcare - ha detto il presidente del Parlamento Ue David Sassoli -. Cosa pensano di risolvere il problema dell'immigrazione tenendo in mare, 100, 200, 300 persone?». La nave con a bordo 84 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta.



La #OceanViking ha virato verso nord per avvicinarsi alla possibile posizione dell’evacuazione medica e ridurre la distanza che verrebbe percorsa in elicottero per portare la donna in un ospedale sulla terraferma. — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 11 settembre 2019

Sassoli - quello che ha detto il premier Conte: subito la riforma del regolamento di Dublino», in quanto «chi arriva in Italia arriva in Europa ed è l'Europa che si organizza, non solo per le centinaia di persone, ma ad affrontare la questione dell'immigrazione che sarà una questione che ci porteremo per molto tempo». «È molto importante - ha aggiunto- quello che ha detto il premier Conte: subito la riforma del regolamento di Dublino», in quanto «chi arriva in Italia arriva in Europa ed è l'Europa che si organizza, non solo per le centinaia di persone, ma ad affrontare la questione dell'immigrazione che sarà una questione che ci porteremo per molto tempo». Ieri il segretario del Pd Nicola Zingaretti aveva detto che la nave sarebbe dovuta entrare in Italia «senza se e senza ma». Una dichiarazione criticata dall'ex ministro Matteo Salvini. «Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il 'nuovo' governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti», scrive su Twitter.

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA