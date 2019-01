Di Maio alla Ue: «Se Malta non fa sbarcare i migranti noi non possiamo prendere i bambini»

«Chiedo all'Unione Europea di dare l'input a Malta di farli sbarcare in quel Paese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, da Pescara. Il ministro ha ricordato che «l'Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni. Se Malta non li fa sbarcare - ha rimarcato - noi non possiamo neanche prendere loro». Ultimo aggiornamento: 21:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA