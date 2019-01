Migranti, Malta: non faremo sbarcare i 49. Salvini: i porti restano chiusi

Un appello a fare sbarcare i migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non diventeremo il luogo dove vengono fatti sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri paesi non vogliono accogliere». INtanto il ministro dll'Interno Matteo Salvini ribadisce che i porti restano chiusi e rivendica che l'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa.

«"L'Italia non è Salvinia" dicono quelli della Ong Sea Eye. Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi», ha ripetuto oggi Salvini. «Frontex: "L'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa". Volere è potere!», ha poi scritto su Facebook il ministro dell'Interno.

Il premier maltese intanto ha detto che Malta non diventerà il luogo dove vengono fatti sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri paesi non vogliono accogliere. In un'intervista a One Radio, Muscat ha sottolineato che è sua responsabilità non creare un precedente facendo sbarcare i 49 migranti bloccati sulla SeaWatch. «Il governo - ha detto - deve trovare un equilibrio tra protezione di vite umane e proteggere Malta e la sua sicurezza, evitando che siano minacciate».

Muscat ha detto che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti e che Malta vuole assicurazioni che quel che sta accadendo non si ripeta in futuro. «Se noi accogliamo i migranti, ciò rappresenterà un precedente per altre occasioni simili? Se ci sono ong in futuro che fanno quel che vogliono, Malta dovrà occuparsene? No, questo non è quel che succederà», ha sottolineato. «La prossima volta ci sarà una nave con 100 migranti a bordo, e poi 200. Ci verrà detto, visto che li avete accolti, dovrete farlo ogni volta?».

In un chiaro riferimento all'Italia, il premier maltese ha detto che «alcuni paesi» stanno cercando di «mostrare quanto siano duri, chiudendo i propri porti», e ha ricordato che Malta, la scorsa settimana, ha accolto 249 migranti.

«Lo abbiamo fatto perché era nostro obbligo farlo, e senza impuntarci. Queste persone stavano affogando, erano nella nostra zona di competenza per i salvataggi, così le forze armate maltesi li hanno salvati», ha aggiunto.

This is Nasreen and her son Zizou. Yesterday, Nasreen's sister learned that the two of them are still alive. To deliver this message to the families of the rescued was the by far the most wonderful #Christmas gift for us. Now Nasreen, Zizou and the 30 others need a #PortOfSafety! pic.twitter.com/OukjTfccgi — Sea-Watch International (@seawatch_intl) 26 dicembre 2018

«Abbiamo bisogno di trovare un equilibrio tra l'aspetto umanitario e la sicurezza nazionale. Questo è un problema che potrebbe costituire un precedente e dovremo essere vigili al riguardo. È facile giocare a fare Babbo Natale con tutti, ma poi a gennaio, febbraio e nel periodo estivo, ci verrebbe chiesto di fare lo stesso», ha affermato il primo ministro. Muscat ha quindi ribadito la posizione del governo secondo cui Malta non è responsabile per coloro che sono stati salvati al di fuori della sua giurisdizione e competenza. «Ecco perché stiamo discutendo con altri paesi e con l'Unione europea, per farci dire di chi è la responsabilità di questo caso e, nel caso succeda di nuovo la stessa cosa, come procedere». Il primo ministro ha anche messo in dubbio i metodi di salvataggio delle Ong: «Ci sono molte opinioni diverse sulla dinamica di questi salvataggi e su come sono stati condotti, ma non voglio entrare nel merito ora».

