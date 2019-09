Migranti, Di Maio: bene Lamorgese a Malta ma la soluzione sono i rimpatri

Di Maio fa i complimenti a Lamorgese per l'accordo raggiunto a Malta sui migranti ma subito dopo, di fatto, boccia l'intesa raggiunta al minivertice dei ministri dell'Interno. «Fatemi dire - sottolinea il ministro degli Esteri - che la redistribuzione dei migranti non è la soluzione al fenomeno migratorio». «La risposta è il blocco delle partenze - per questo dobbiamo stabilizzare la Libia e su questo ci sarà un importante incontro co-presideduto da Francia e Italia qui venerdì - e i rimpatri», ha aggiunto Di Maio.

