Migranti, M5s e Pd si “annusano” e Salvini non gradisce

Sotto sotto si annusano, e tanto, M5S e Pd. O come minimo certe dichiarazioni filo-dem di Di Maio servono per prendere voti a sinistra, per marcare la differenza rispetto a Salvini e per farlo arrabbiare. Ora Di Maio ha pronunciato queste parole forti. Parlando di immigrazione, il vicepremier e ministro grillino ha detto che su quel fronte non si sta facendo abbastanza. “Adesso noi sull’immigrazione dobbiamo risolvere un problema: si chiamano rimpatri”, ha dichiarato, per poi rincarare la dose con un confronto col governo passato: “Mi fa male sapere che il governo Gentiloni sui rimpatri aveva fatto meglio del nostro governo, quindi acceleriamo su questo”.Frecciata che ha punto sul vivo l’altro vicepremier, Matteo Salvini, che sull’immigrazione ha incentrato molta della sua politica: la risposta è arrivata in tivvù: "Non so se Di Maio ha nostalgia dei governi con il Pd”, ha ribattuto il capo leghista. E ha aggiunto: “È bizzarro che Di Maio dica una cosa del genere, facciamo che sia nervosismo da campagna elettorale”. Un nervosismo che dopo il voto non sarà facile da smaltire e i giochi che si apriranno da lunedì saranno molteplici e acrobat