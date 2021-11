Migranti, Lamorgese: «Non è giusto che li salvi solo l'Italia. Noi accogliamo, gli altri no»

Corridoi umanitari per accogliere i profughi: l'Italia è favorevole ma non può essere lasciata sola. Lo dice il ministro Luciana Lamorgese. «Abbiamo navi di ong che hanno tanti migranti a bordo. È giusto che si salvino, ma è ingiusto che sia solo l'Italia» a farlo. «Non può essere un carico che deve avere solo il Paese di primo approdo». Lo ha detto il ministro dell'Interno parlando alla firma di un protocollo d'intesa per corridoi umanitari di afghani. «È ingiusto anche perchè siamo in pandemia e abbiamo difficoltà organizzative. Di questo - ha aggiunto - ne ho sempre parlato con la commissaria europea Ylva Johansson e lo farò anche in questi giorni. Serve maggiore partecipazione dei Paesi europei per una giusta redistribuzione dei migranti secondo il principio di solidarietà».

APPROFONDIMENTI L'EDITORIALE Giudici contro/ Il pasticcio giudiziario del processo Open Arms IL FENOMENO Migranti, Roccella nuova Lampedusa: sei sbarchi in 48 ore,... LIBIA Migranti, nuovo allarme: due imbarcazioni alla deriva, molti... LA LETTERA Migranti, 12 Paesi: «L'Ue finanzi muri ai...

Sono 1.200 gli afghani bisognosi di protezione internazionale che arriveranno in Italia attraverso corridoi umanitari. Lo prevede un protocollo d'intesa siglato oggi al Viminale - alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - con i rappresentanti della Farnesina, della Cei, della Comunità di Sant'Egidio, della Federazione delle Chiese Evangeliche, della Tavola Valdese, dell'Arci, dell'Oim, dell'Unhcr e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp). L'obiettivo dell'intesa è quello di aprire un canale di ingresso legale per i cittadini afghani provenienti da Pakistan, Iran ed eventuali altri Paesi di primo asilo o Paesi di transito.

«Quest'estate gli aerei militari hanno portato in Italia circa 5mila afghani. Oggi abbiamo firmato il protocollo d'intesa per farne arrivare altri 1.200 ed io mi auguro che, con l'impegno di tutti, si arrivi a duemila. In un recente incontro internazionale ho notato che non tutti i Paesi europei hanno questa propensione all'accoglienza, al rispetto dei diritti umani. Non sempre l'Europa è presente, non tutti erano d'accordo con l'accoglienza, dicevano "diamo risorse ma a casa loro"». Il popolo afghano, ha ricordato Lamorgese, «ha sofferto e si è trovato in grandissima difficoltà. L'Italia è un Paese accogliente, abbiamo aumentato i posti nella rete Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) proprio perchè essa garantisce un percorso di integrazione diverso, con conoscenza della lingua e rispetto delle regole ed il Governo è stato dalla parte del ministero dell'Interno che ha proposto l'iniziativa».