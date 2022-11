Migranti, via al vertice Ue. Parigi: «Niente ricollocamenti se l'Italia tiene i porti chiusi»

Aggiornamenti in evidenza

Nuovo capitolo del caso migranti. Nonostante l'Ue avesse rassicurato che tra Italia e Francia le tensioni fossero finite, il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, ha detto che «se l'Italia non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano Francia e Germania, che sono quelli che accolgono le navi e sono gli stessi che accolgono direttamente i migranti dall'Africa e dall'Asia».