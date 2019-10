Migranti, Di Maio firma decreto rimpatri. Gabrielli: «Servono intese paesi origine»

Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale Esteri-Giustizia-Interni sui migranti. Si tratta solo del «primo step del nostro piano per i rimpatri sicuri», ha aggiunto ribadendo che la misura «porterà da due anni a quattro mesi i rimpatri verso una serie di Paesi».

Migranti, il decreto di Di Maio irrita Zingaretti: «Basta bandierine»

Sono 13 i Paesi inseriti nel nuovo decreto interministeriale: Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia e Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio presentando alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale sui migranti.

Il ministro dell'Interno. «L'immigrazione è un problema strutturale, nessuno ha la bacchetta magica. Sicuramente il decreto può essere utile a diminuire i tempi medi ma è difficile ora dire se saranno di un mese o due mesi». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Milano dopo il Comitato nazionale per la Sicurezza pubblica. «I ricollocamenti non sono una soluzione», ha detto il ministro dell'Interno durante la conferenza stampa seguita al Comitato nazionale per la Sicurezza pubblica svoltosi a Milano. «In una materia complessa come quella dell'immigrazione ci sono anche altre questioni importanti, come i corridoi umanitari», ha aggiunto. «Malta è un preaccordo per ora - ha detto ancora - sarà importante raggiungere un numero di Stati coinvolti che permetta una diversa gestione del problema».

Il capo della polizia. «I rimpatri si fanno solo se ci sono forti accordi con i Paesi di origine» perché per quei paesi chi emigra diventa fonte di reddito. Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli al Festival delle città in corso a Roma.



Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA