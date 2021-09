Michetti: "Siamo in testa nei sondaggi, Giorgetti ha la sua opinione ma decidono i romani"

Lunedì 27 Settembre 2021, 19:09

(LaPresse) "Giorgetti? Io credo che siano i cittadini di Roma a decidere. Rispetto le opinioni di Giorgetti ma saranno i cittadini a decidere. Io isolato? Ma se sento i leader tutti i giorni. Ricevo solo strette di mano, persone che mi dicono i loro problemi, ho il massimo affetto nei confronti dei cittadini tutti e adoro la città. Io tutto quello che voi rilevate io non lo rilevo. Abbiamo necessità di mettere in moto la macchina perché se Roma torna ad essere Roma non ce n'è per nessuno". Così Enrico Michetti in una intervista a La Presse.