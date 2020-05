© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Associazione Merita - Meridione Italia apre il confronto sul suo pacchetto di cinque proposte, attraverso Merita/Incontra, una serie di appuntamenti a cadenza settimanale per discutere sui temi della ripresa economica del Sud e dell’Italia dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.Il primo incontro è previsto per giovedì 21 maggio, alle ore 11, in diretta sulla pagina facebook dell’associazione, con la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Il tema sarà “Infrastrutture e Investimenti Pubblici: ripensare il Codice dei contratti per la ripartenza”, un’occasione per mettere in campo strategie e misure concrete per il rilancio degli investimenti e per la riapertura dei cantieri.Oltre alla ministra, interverranno: il Coordinatore del tavolo Infrastrutture di Merita Rosario Mazzola, il Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Gabriele Buia e l’ex Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Franco Karrer. L’incontro, introdotto da un breve saluto di Claudio De Vincenti, Presidente onorario di Merita, sarà coordinato da Giorgio Santilli, giornalista del Sole 24 Ore.