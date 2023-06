Mes, il Ministero promuove il Trattato: «Non ci sono rischi». Schlein: «Governo diviso»

In una lettera firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell'Economia e inviata alla Commissione Esteri della Camera, il Ministero promuove il Trattato sul Mes sottolineando che non ci sono rischi nella ratifica. Inoltre, l'Italia gioverebbe del via libera in termini di reputazione internazionale e rispetto alla valutazione delle agenzie di rating. Schlein, non ratificarlo «intacca la credibilità internazionale del Paese». Per la segretaria dem, su queste questioni «il governo è diviso».

Schlein: Sinistra non può dismettere la parola pace. Grazie al Papa e alla chiesa per missione Zuppi

«La maggioranza è nel caos.