Di Maio: mai parlato di crisi di governo sul Mes ma serve rinvio. Lo stop alla prescrizione? A gennaio è legge

Di Maio frena sul Mes, assicura di non aver mai parlato di governo in crisi ma ribadisce che serve un rinvio. Quanto alla prescrizione, altro tema che divide la maggioranza, con il Pd che vorrebbe bloccare l'entrata in vigore della riforma di Bonafede, il ministro degli Esteri tira dritto: «Il primo gennaio sarà legge».

«Non ho mai parlato di crisi di governo, semplicemente chiediamo un rinvio per migliorare questo meccanismo», sottolinea il leader politico del movimento 5 stelle Luigi Di Maio intervistato dal Gr1 Rai. «La cosa incredibile è che noi assistiamo a una Lega che attacca su questo fondo quando tutto questo è patito dal governo Berlusconi-Lega, alla faccia dei sovranisti».

La prescrizione? «La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com'era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà».

E poi c'è il nodo della concessione ad Autostrade: «All'inizio eravamo soli e sembravamo dei pazzi, adesso stanno uscendo le carte dai processi che dicono che Autostrade sapeva che il ponte Morandi poteva crollare. Stare vicini ai familiari delle vittime significa togliere le concessioni a questa gente».

Ultimo aggiornamento: 10:12

