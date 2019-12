Mes, Salvini: «M5S non cambi idea per salvare poltrone»

«Mes? Conto sul fatto che i Cinque Stelle non cambino idea visto che su questo l'hanno sempre pensata come noi. Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea». Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Bologna con la candidata alle regionali dell'Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni.



