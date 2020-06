Mes, Zingaretti: «Dieci ragioni per dire sì. Possiamo avere risorse, basta tergiversare»

Mes, dieci ragioni per dire sì. È quanto sostiene Nicola Zingaretti in un post pubblicato stamani su Facebook. Ecco le dieci ragoni elencate dal segretario del Pd: 1. Investire nella ricerca; 2. Rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario; 3. Dare più centralità a medicina territoriale e distretti; 4. Dare più forza alla medicina di base; 5. Riformare i servizi per anziani e malati cronici; 6. Modernizzare e adeguare gli ospedali; 7. Aumentare gli investimenti nel personale sanitario; 8. Garantire l'accesso alle terapie; 9. Ampliare le borse di studio; 10. Aumentare i posti finanziati per gli specializzandi.

