Mes, rivolta dei parlamentari M5s a Crimi e Di Maio: «No alla riforma o resterà bloccata alle Camere»

Rivolta nel Movimento Cinque Stelle contro la riforma del Mes. Lo chiedono 17 senatori e 52 deputati del Movimento 5 Stelle in una lettera indirizzata al capo politico Vito Crimi, ai capigruppo di Senato e Camera pentastellati, Ettore Licheri e Davide Crippa, e a esponenti del governo come il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro. Secondo quanto si apprende, venerdì alle 20.45 di terrà un'assemblea congiunta in videoconferenza con Crimi, proprio per discutere della riforma del Mes in vista del prossimo Consiglio europeo.

