Mes, Salvini: «Conte? Rispetto ad agosto lo vedo più nervosetto»

«Conte dice che non studio i dossier? Ma va, studio studio...». Così Matteo Salvini, leader della Lega, conversando con i giornalisti nella buvette del Senato, prima dell'informativa del presidente del Consiglio sulla riforma del Mes. E ancora: «Se Gualtieri dice che il pacchetto è chiuso, probabilmente dice la verità. Se mi hanno dato fastidio le parole di Conte? Scivola... rispetto ad agosto lo vedo molto più nervosetto, grigio, livido... Io non porto rancore».



«Li avete sentiti i 5 Stelle alla Camera? Han detto che è tutto aperto... delle due l'una. A me risulta che questi qua abbiano già dato la parola e mai nella vita si sognano di tornare indietro... O ha mentito Gualtieri o ha mentito Conte. O non ha capito niente Di Maio. Non è che ci siano altre ipotesi...», ha aggiunto Salvini. «Tra Gualtieri e Conte secondo me è più facile che abbia mentito Conte. Gualtieri è appena arrivato, perché dovrebbe dire una sciocchezza...», ha aggiunto il segretario della Lega.

Ultimo aggiornamento: 15:59

