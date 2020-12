Mes, la Camera approva la riforma ma sei deputati M5S votano contro

Mes, il premier Giuseppe Conte stamani in diretta alla Camera dei Deputati ha presentato la linea del governo in vista del prossimo Consiglio europeo. «Com'è noto la riforma del Mes conteneva il backstop che è obiettivo cardine per il nostro Paese. Grazie al contributo italiano l'Eurogruppo ha trovato un'intesa per introdurlo con due anni di anticipo», ha sottolineato il premier Conte. Per quanto riguarda il Meccanismo europeo di stabilità, ha detto Conte, «resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica» del trattato. Ma «per cambiare l'Ue è decisivo ben altro percorso - ha sottolineato il presidente del Consiglio -. L'Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell'intera archietettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Geeneration Eu». In un passaggio del suo intervento alla Camera il presidente del Consiglio ha anche detto che «devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinchè sia trasformato in uno strumento diverso».

APPROFONDIMENTI POLITICA ​​​Mes, offerta di Conte per frenare Renzi: ecco che cosa... NEWS Mes, i 5Stelle salvano Giuseppe Conte, ma sul Recovery governo a... ITALIA Mes, Conte: «Contributo italiano per migliorarlo, ora... INVISTA Recovery, Conte: "Necessario superare veto Ungheria e Polonia" POLITICA Governo in bilico/ Le manovre di Palazzo dannose per l’Italia PRIMOPIANO Il flop rimborsi/ Quanto costano le promesse che lo Stato non mantiene

Conte alla maggioranza: « Serve coesione »

«Il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue - ha detto il premier Conte -. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi».

« Mes va riconsiderato radicalmente »

«Se proviamo ad alzare la testa e a gettare lo sguardo in una prospettiva più ampia - ha detto il premier Conte - ritengo che per cambiare l'Europa sia decisivo ben altro percorso: ritengo che debbano essere considerate in modo radicale strutture e funzioni del Mes affinché sia trasformato in strumento diverso. Nella conferenza sul futuro dell'Ue l'Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice che porti a superare la sua natura di accordo intergovernativo legato a un paradigma che ritengo obsoleto rispetto alle sfide che abbiamo davanti. L'obiettivo è integrare il nuovo Mes nel quadro dell'intera architettura europea, con un maggiore raccordo con le istituzioni dell'Ue, che offrono maggiori garanzie di trasparenza e democraticità. Il modello è Next Generation Eu».

«Il vertice euro del prossimo 11 dicembre - ha ricordato il presidente del Consiglio - discuterà il pacchetto di riforme approvato dall'Eurogruppo lo scorso 30 novembre, che consta di tre elementi: la riforma del trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes); la decisione sull'introduzione anticipata del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto 'Common Backstop'); l'accordo sulla valutazione della riduzione dei rischi nell'Unione Bancaria. Come noto, la riforma del Mes, approdata sul tavolo dell'Eurosummit nel dicembre 2019, incorporava l'introduzione del backstop comune al Fondo di Risoluzione Unico (Fru) a partire dal 2024. Il Governo italiano ha agito per ottenere l'introduzione anticipata di tale meccanismo, sul presupposto di rispettare alcuni obiettivi di riduzione del rischio bancario. È stato importante procedere in questa direzione - ha rivendicato Conte - poiché il Fondo di risoluzione unico e il meccanismo di backstop che è a suo sostegno rappresentano una forma essenziale di condivisione dei rischi a livello dell'Unione Economica e Monetaria, che è un obiettivo cardine per il nostro Paese. Originariamente era previsto che si procedesse in sequenza: prima la riforma del Mes, poi la valutazione dei rischi e, infine, l'introduzione anticipata del Common Backstop, attraverso la riforma dell'accordo intergovernativo, che regola il trasferimento e la messa in comune dei contributi del Mes al Fondo di risoluzione unico. Grazie sempre al contributo italiano, l'Eurogruppo ha raggiunto un'intesa che consentirà di procedere in parallelo. Sarà ora compito dell'Eurosummit sancire l'accordo.Procedere fin da subito in via contestuale consente di anticipare l'introduzione del backstop all'inizio del 2022, quindi con due anni di anticipo rispetto all'entrata in vigore inizialmente prevista nella riforma del Mes, evidentemente sulla base di una valutazione complessivamente positiva dello stato di salute del sistema bancario europeo e di quello italiano, che, prima della pandemia, ha registrato un miglioramento consistente dei propri bilanci. Su tale base è stato possibile raggiungere più facilmente l'obiettivo dell'entrata in vigore anticipata del backstop».

Via libera della Camera a risoluzione di maggioranza

L'aula della Camera ha approvato con 314 sì, 239 no e 9 astenuti, la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio europeo. Nel documento, che ha avuto parere favorevole dal governo, si dà mandato al governo per il via libera alla revisione del Mes. L'Assemblea ha bocciato, tra le altre, la risoluzione unitaria di centrodestra.

6 deputati M5S hanno votato contro

Alcuni deputati M5S hanno votato 'no' in dissenso dal proprio gruppo. Renata Polverini (Fi), come il collega di partito Renato Brunetta, ha abbandonato l'Aula per non partecipare al voto, sempre in dissenso dal suo gruppo (contrario alla risoluzione di maggioranza).

Documento votato in parti separate

Il documento presentato dalla maggioranza è stato votato in parti separate ottenendo risultati sostanzialmente in linea con la prima votazione. Via libera anche a un punto della risoluzione presentata da Più Europa.

Conte: «Superare veti Polonia e Ungheria»

«I cittadini dei 27 Paesi non perdonerebbero un segnale che contraddica» quella che è stata una svolta «irreversibile delle politiche dell' Ue». Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio Ue sottolineando la necessita di «superare i veti ungheresi e polacco» sul Recovery plan. «Sosteniamo gli sforzi della presidenza tedesca per una soluzione rapida dello stallo», aggiunge.

Vaccini

«Il Consiglio europeo è orientato a dare impulso ai vaccini e alla loro distribuzione. La risposta alla pandemia deve essere globale», ha detto il premier Conte aprendo il suo intervento nell'aula di Montecitorio.

Conte: «Per Biden Ue è asset, c'è approccio al multilateralismo »

«Sono convinto» che il presidente eletto Joe Biden «avrà un approccio positivo verso il multilateralismo e che consideri l'Europa un assett», all'Ue proporrà «un'agenda» adeguata alle «priorità americane». Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio Ue.

Comunicazioni alla Camera dei Deputati In diretta dalla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre Pubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 8 dicembre 2020

Sul Mes Italia Viva firmerà la risoluzione di maggioranza

Iv, dopo aver ascoltato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera, firmerà la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. È quanto si apprende da fonti Iv, appena terminato l'intervento del presidente del Consiglio.

Bonetti: «Pronta a dimettermi da ministra se Conte non ritira task force »

«Io sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avrei più la possibilità di rispondere al giuramento che ho fatto. Ho giurato sulla Costituzione Italiana che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, sì sarei pronta anche a dimettermi». Lo ha detto la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital rispondendo alla domanda: «Se Conte non ritira la task forse lei sarebbe pronta a dimettersi?».

Recovery fund, Boccia: «Dibattito surreale»

«Trovo il dibattito abbastanza surreale». Così il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando della governance sul Recovery Fund ad Agorà, su Rai3. «Non ho tempo di occuparmi di dinamiche che in questo momento non hanno a che fare con l'emergenza sanitaria, sociale ed economica», ha aggiunto.

Boccia: «Oggi impugnativa su ordinanza Abruzzo »

«Stamattina presentiamo l'impugnativa», contro l'ordinanza della regione Abruzzo. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ad Agorà, su Rai3. «Serve a tutelare gli abruzzesi», ha aggiunto. «Quella scelta unilaterale del governatore Marsilio - ha sottolineato - ha messo in difficoltà l'intero sistema a partire dai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici. Qualcuno deve preoccuparsi ed occuparsi del rispetto delle regole».

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA