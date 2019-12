Mes, Di Maio: Conte ha spazzato via fake news ma la riforma deve cambiare

Da una parte sottolinea le «criticità evidenti» della riforma del Mes e dall'altra elogia Conte per aver fatto pulizia delle fake news delle opposizioni. Luigi Di Maio, che durante l'intervento di Conte alla Camera sul fondo Salva Stati è rimasto sempre seduto al suo fianco senza tuttavia applaudire mai, si muove in equilibrio tra la fedeltà al governo e lo smarcamento sul fondo Salva Stati che, ribadisce, deve essere rivisto.

«Nel suo intervento alla Camera - dice il capo politico M5S - il presidente del Consiglio ha messo a tacere falsità e fake news diffuse dalle opposizioni in questi giorni, il che restituisce dignità al dibattito politico in corso, sul quale abbiamo apprezzato la posizione ribadita circa la logica di pacchetto come richiesto ieri al vertice di maggioranza dal Movimento 5 Stelle. A tal proposito, il M5S oggi più che mai è compatto di fronte alla necessità di dover rivedere questa riforma che, ad oggi, presenta criticità evidenti».

