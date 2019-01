Meningite a Montecitorio, da Fico a Giorgetti in tanti prendono la pillola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pillola. L'antibiotico. All'infermeria di Montecitorio non vogliono fare allarmismi. Ma la paura della meningite un po' serpeggia alla Camera. E il presidente Fico la pillola l'ha presa dopo che uno degli studenti, dell'Istituto Tommaso Salvini, presenti l'altro giorno al convegno sulla Shoah nell'auletta dei gruppi parlamentari è risultato positivo, ma non in forma pericolosa. Antibiotico per Fico, anche se i No Vax tra i grillini esistono ancora.E doppio antibiotico per Giancarlo Giorgetti. Perché il sottosegretario leghista a Palazzo Chigi, a sua volta presente come Fico al convegno sulle persecuzioni anti-ebraiche, già aveva dovuto prendere la pillola alcuni giorni fa. Quando al ministero dell'Istruzione si era svolto un convegno, dopo il quale un ragazzo del catering era risultato avere la meningite, in forma mortale. E dunque, Giorgetti aveva fatto la profilassi e ora di nuovo. Così come il ministro dell'Istruzione, Bussetti, anche lui presente a entrambi i convegni, quello al suo ministero e questi alla Camera. L'associazione giornalisti parlamentari ha intanto consigliato ai cronisti presenti al convegno sulla Shoah di fare la profilassi.