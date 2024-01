Meloni, vertice con Salvini e Tajani: a palazzo Chigi l'incontro dei leader del centrodestra

Si è tenuto in mattinata, secondo quanto si apprende, un incontro tra i leader del centrodestra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in mattinata si sono visti a Palazzo Chigi in un vertice concluso a ora di pranzo.

La riunione era stata convocata da giorni.