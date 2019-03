Meloni, missione a Washington per la conferenza dei conservatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione Usa per Giorgia Meloni, al primo impegno internazionale dopo l'ingresso di Fratelli d'Italia tra i conservatori europei.«Sono negli Stati Uniti per partecipare a due appuntamenti molto importanti - scrive sui social: - il primo è il Consiglio Italia-Stati Uniti a New York, un grande evento che mette insieme le migliori energie della politica e dell'imprenditoria italo-americana per intensificare i rapporti e gli scambi commerciali. Il secondo appuntamento è il Conservative Political Action Conference 2019 che si terrà domani a Washington: si tratta della più grande manifestazione organizzata dai repubblicani americani e che riguarda il campo dei conservatori. Domani sarò l'unica italiana a parlare e affronterò il tema della sovranità e della democrazia in Europa e in Venezuela».«Dopo le 30 delegazioni venute a Roma la scorsa settimana per salutare il nostro ingresso nei Conservatori europei, questa due giorni negli Stati Uniti dimostra che verso la proposta politica di Fratelli d'Italia c'è un crescente interesse internazionale», spiega Meloni a margine del Consiglio Italia-Stati di New York che ha dato il via alla due giorni in Usa.Il leader di Fratelli d'Italia interverrà domani alle ore 14.55 (20.55 ora italiana) dal palco della Conservative Political Action Conference 2019 a Washington, il più importante appuntamento dei conservatori repubblicani di tutto il mondo. Meloni sarà l'unico politico italiano invitato a intervenire dal palco per parlare di sovranità e democrazia in Europa. La manifestazione vedrà anche la presenza di Donald Trump che interverrà in tarda mattinata dallo stesso palco.