Sabato 29 Aprile 2023, 14:46

Un video da meno di un minuto, che si apre con le immagini di Giorgia Meloni al numero 10 di Downing Street - sede del governo di Sua Maestà - e si chiude con il premier britannico, Rishi Sunak, che la saluta in italiano: «Grazie Giorgia, benvenuta a Londra».

Si chiude così la missione della permier in Gran Bretagna, con un riassunto in 57 secondi degli "highlights" del viaggio diffusi sui social del capo del governo. «Abbiamo portato a casa un ottimo risultato», dice Meloni, sopra una musica ritmata e incalzante: «Innanzitutto un memorandum di intesa su cui diversi governi avevano provato a lavorare prima». Ma il più grande successo, rivendica la premier, è stato forse «l'ottimo feeling tra di noi»: tra lei, Giorgia, leader dei conservatori italiani che più volte in passato aveva rivendicato di ispirarsi ai cugini britannici («se fossi inglese, sarei una Tory», aveva chiarito), e lui, Rishi Sunak, diventato primo ministro del Regno tre giorni dopo il giuramento di lei al Quirinale.

Questione di feeling

Entrambi leader quarantenni, Giorgia e Rishi, entrambi conservatori, entrambi decisi a mettere fine a un'immigrazione «illegale e incontrollata». E forse basterebbe questo, a spiegare quel "feeling" che Meloni assicura essersi creato col primo ministro inglese. Ma Meloni va avanti: «C'è voglia di lavorare insieme su molti fronti: difesa, immigrazione illegale, e poi mille altri fronti, come la Cultura».

Meloni, malore per uno chef italiano a Londra: cade davanti al premier e viene portato via in ambulanza

Insomma, la missione può considerarsi un «successo», ripete la premier nella sua pillola video, postata qualche ora prima di rimettersi in viaggio per Roma: rientrerà questa sera, per concedersi un sabato londinese insieme al compagno, Andrea Giambruno, e alla figlia Ginevra. Un po' di relax, prima dell'incontro di domani coi sindacati e il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi fissato per il primo maggio.

La visita

Ieri, invece, era stata la volta del pranzo in ambasciata, sempre con la famiglia, seguito a una visita alla National Gallery per la mostra su San Francesco (ancora chiusa al pubblico) e - soprattutto - la visita alla blindatissima abbazia di Westminster, dove tra una settimana esatta avverrà l'incoronazione di Re Carlo. Un privilegio, secondo lo staff della premier, che ha «un valore simbolico altissimo», dato che Meloni «è l’unico capo di governo» che ha visto il luogo dell’evento, «i cui inviti sono riservati ai capi di Stato».