Giorgia Meloni ai sindacati: «Pensioni, rischio assegni inesistenti in futuro»

In questo momento la priorità delle priorità è il lavoro, la grande criticità italiana. L'Italia ha tra i tassi più bassi di occupazione dell'Occidente, ha tra i più bassi tassi di lavoro femminile, tra i più alti tassi di lavoro nero. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

Il rischio delle pensioni future

«Siamo nel mezzo di una crisi internazionale sociale, usciamo da una pandemia, c'è una crisi energetica in corso, un aumento dei costi delle materie prime, una inflazione vicina al 10%, salari perlopiù inadeguati, pensioni di oggi basse, e quelle future rischiano di essere inesistenti». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.

Il freno della tassazione

«L'Italia ha tra i tassi più bassi di occupazione dell'Occidente, ha tra i più bassi tassi di lavoro femminile, tra i più alti tassi di lavoro nero». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al tavolo coi sindacati in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende. «Abbiamo una tassazione sul lavoro che è un grande freno, tassi d'interesse che tornano a salire. Non è una situazione facile quella che troviamo, ma la affronteremo. Possiamo decidere di affrontare questa situazione in una logica di contrapposizione, oppure decidere di farlo in una logica di collaborazione. Il mio personale approccio sarà di realtà e trasparenza, e sono sicura di poter trovare lo stesso atteggiamento anche dall'altra parte di questo tavolo», ha aggiunto.