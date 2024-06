Martedì 11 Giugno 2024, 07:15

«Brava tu», «No, brava tu». «Ok, brave tutte e due». Si sono dette questo Elly e Giorgia, e la simpatica conversazione tra le due star del nuovo bipolarismo in Italia - Paese dove «non ci sarà mai la rivoluzione perché siamo tutti amici», come dice un famoso calembour, e un po’ amiche lo sono ormai anche Meloni e Schlein - è avvenuta ieri. Dopo la lunga nottata post-elettorale in cui la leader di Fratelli d’Italia ha trionfato nel proprio campo e la segretaria del Pd ha fatto lo stesso nel centrosinistra, Elly ha telefonato a Giorgia. Smack smack. «Sì, ci siamo sentite per complimentarci del nostro risultato reciproco», racconta la segretaria dem.

E quello che ha fatto notare la premier l’altra notte a urne appena chiuse a proposito del bipolarismo - «Mi pare che il sistema italiano stia diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia perché in un sistema di questo tipo ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare» - è esattamente ciò che pensa e che dice anche Schlein. Si sentono unite in questa visione del confronto politico le due vincitrici delle Europee. Una gara nella quale le due competitor si sono mosse all’unisono e senza farsi sgambetti o lanciarsi tremende accuse personali come capita nel bipolarismo muscolare di tanti maschi che si atteggiano a duri. Insieme, Giorgia e Elly, hanno cercato di bi-personalizzare la partita del voto, escludendo tutti gli altri, e a questo serviva il faccia a faccia tivvù che entrambe hanno caparbiamente cercato senza poi, maledetta par condicio incurante del nuovo bipolarismo in atto e ancora affezionata ai cespugli micro-partiticratici che queste elezioni hanno spazzato via, riuscire a concretizzare la vicendevole aspirazione. Sarà per la prossima volta - anno 2027 - quando il bipolarismo ritornato in queste ore sarà probabilmente sempre più acuto, visto che Giorgia e Elly non vogliono dismettere questo format per loro soddisfacente negli anni che mancano al prossimo giro elettorale delle Politiche?

Nel frattempo, non vedono l’ora di sfidarsi, io contro di te e te contro di me, ma sempre noi due in scena oscurando tutti gli altri, nello scontro che si avrà nel referendum costituzionale sul premierato alla fine del prossimo anno o in quello subito dopo. La sfida Eva contro Eva intanto andrà in scena a Firenze, per il ballottaggio sul sindaco, ed è già cominciata nelle rispettive squadre la gara. Riempiremo di più la piazza noi o loro, o meglio: l’una o l’altra? Bipolarismo destra-sinistra e bi-personalismo Meloni-Schlein tra piazza Santa Croce e piazza della Signoria offriranno un bello spettacolo nei prossimi giorni. Sempre che Meloni vada a sostenere il tedesco Schmidt, candidato del centrodestra (più Renzi?) in questo ultimo atto delle Comunali.

E comunque: un po’ su tutto, si trovano bene a fare tandem le due leader. Ormai piace a loro di giocare anche con le stesse parole, un po’ per pungersi e un po’ per riconoscersi, un po’ per legittimarsi e un po’ per combattersi. «Voglio dare un messaggio a Giorgia - parola di Elly – ed è questo: stiamo arrivando». E voglio dare un messaggio a Elly - parola di Giorgia - ed è questo: «Ci avete visto arrivare ma non siete stati capaci di fermarci». Così il match in queste ore. In generale c’è da dire bipolarismo o bi-personalismo al femminile non è male. Osserva Patrizia Prestipino, esponente di peso del Pd romano, prossima nuova deputata al posto di Zingaretti che andrà al Parlamento europeo dove è stato appena eletto, e buona conoscitrice di Elly: «Il bipolarismo al femminile può essere finalmente la nuova frontiera della civiltà politica». E forse, una bella innovazione di ritorno lo è anche il bipolarismo in generale e al di là dei generi sessuali. Quello nella versione Giorgia & Elly è fatto di reciproco studio delle strategie della rivale e di rapporti continui tra i rispettivi staff. Alivernini e Ianniello, lo schleineriano e la meloniana, i due guru della comunicazione delle due competitor non facevano che sentirsi quasi quotidianamente al tempo dell’allestimento del duello mancato in tivvù e parevano ormai quasi due fidanzatini mentre parlottavano divertiti e complici sulla terrazza della Fondazione Civita durante la presentazione dell’associazione delle giornaliste di destra (ma con un pizzico di croniste anche di sinistra) qualche mese fa.

GLI ACCORDI

E si compone di telefonate dirette tra Meloni e Schlein la loro relazione politica. La breve conversazione di ieri è stata fruttuosa perché ha messo subito in chiaro le loro intenzioni future che, in slang romanesco, prediletto da Giorgia ma sconosciuto a Elly, potremmo sintetizzare così: areggeme che t’areggo. Ovvero, io e te e il resto è niente. Un’altra telefonata tra le due ebbe buon fine. Avvenne nello scorso febbraio. Le due si sentirono per trovare un accordo sulla mozione del Pd per il cessate il fuoco a Gaza. L’astensione del centrodestra fece passare quel documento. E la telefonata dell’accordo, evocata in aula, scatenò uno dei rari applausi bipartisan della recente storia parlamentare italiana.

Lontane ma in fondo vicine, insieme Meloni e Schlein hanno deciso di candidarsi a queste Europee. Anche se ora i numeri del confronto diretto - nella circoscrizione Centro Italia - danno l’idea della differenza: Meloni 458mila preferenze, Schlein 123mila. Ma i numeri cambiano e chissà se in futuro non ci sarà un ribaltone. Intanto è gustoso notare che in questo bipolarismo destra-sinistra, le due leader hanno alcune posizioni in comune: sulla difesa dell’Ucraina per esempio e sul sostegno a Biden (Giorgia non parla mai di Trump). E un bipolarismo che è trasversale sulle grandi questioni non è affatto male.