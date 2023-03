Meloni: «Salario minimo? Non è una soluzione, chi ha governato prima ha impoverito italiani». Schlein: «Siete incapaci e approssimativi»

Aggiornamenti in evidenza

Al via nell'Aula della Camera il question time cui risponde, per la prima volta da quando ha assunto l'incarico, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il banco del governo è al completo, e l'Aula è piena. Meloni siede tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. In Aula c'è la leader del Pd Elly Schlein, al suo primo intervento da segretaria dem.