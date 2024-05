Venerdì 24 Maggio 2024, 06:10

Il tempo, anche in questo caso, sarà contingentato a 45 minuti sia per Giorgia Meloni che per Elly Schlein. Il palco? Lo stesso per entrambe, come la poltrona. Certo, nessuna domanda concordata tra via della Scrofa e il Nazareno dopo mesi di confronto, ma qualche risposta a distanza sarà inevitabile. Almeno a giudicare dai titoli pressoché parlanti dei due panel: «Giorgia e i dilemmi dell’Europa» prima. «Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo» poi. Tutto finalmente pronto per il duello che sarebbe dovuto andare in onda ieri sera su Rai 1? Non proprio. Di mezzo, infatti, ci sono un paio d’ore.

Sondaggi politici, FdI in testa: il Pd accorcia le distanze. La Lega (ri)supera Fi. M5s stabile

In attesa di capire se la premier e la leader dem riusciranno in seguito a ritagliarsi una propria arena di coppia, oggi si sfioreranno infatti al Teatro Sociale di Trento, durante la seconda giornata del festival dell’Economia.

Due interviste in rapida successione, senza Bruno Vespa ma la giornalista di SkyTg24 Maria Latella e l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli a fare da gran maestri. Non un surrogato dell’agognato appuntamento osteggiato dall’Agcom, piuttosto un palco che si farà cruna dell’ago delle Europee. Spazio ristretto in cui annodare i fili di due campagne elettorali fino a qui di segno opposto.

LE CAMPAGNE

Da una parte quella forzatamente governativa della presidente del Consiglio. A tratti posta in difficoltà dal complesso di Atlante che pare accompagnarla e costringerla a trainarsi sulle spalle non solo l’esecutivo - come mostra la frenata imposta alle velleità fiscal-reddituali del viceministro all’Economia Maurizio Leo - ma pure il destino di Fdi e della famiglia europea dei conservatori. Come? Accogliendo in pompa magna Chico Forti o reagendo con il silenzio alla mano tesa di Ursula von der Leyen e alla cacciata di Afd da parte dei sovranisti.

Dall’altra quella di Schlein che, forse nella consapevolezza di bucare poco lo schermo, pare abbandonare aspirazioni armocromiste e riparare in una campagna vecchia maniera, fatta di piazze, mercati e piccoli centri. «I temi», direbbe qualcuno, finiscono trasformati quasi in una trincea. Ma solo tra coloro che volontariamente lasciano da parte Pietro Nenni e il suo «piazze piene, urne vuote».

Difficile dire se una delle due oggi pomeriggio avrà la meglio sull’altra. Ma chissà che quel sipario che nel 1819 si alzò per la prima volta per far spazio alla “Cenerentola” di Gioacchino Rossini, non finisca con incoronarne un’altra. Urne permettendo, com’è ovvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA