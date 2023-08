Schlein-Meloni, botta e risposta per la multa a Open Arms. La dem: «Reato di solidarietà» ma il premier: «Applichiamo le leggi»

Botta e risposta su Facebook tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Al centro, la multa alla Ong Open Arms. In un post la segretaria dem scrive: «Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle ‘autorizzate’: il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà.

È quello che è accaduto a Open Arms per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato a Carrara (il più lontano possibile per crudeltà), per un precedente salvataggio.

È quello che sta succedendo anche alla nave di Sea-Eye a Salerno, multa e fermo per venti giorni.

Ci dicano: quelle persone in pericolo andavano forse abbandonate in mare?». Schlein più avanti parla di «guerra alle ONG che stanno solo sopperendo alla grave assenza di una missione istituzionale UE di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una Mare Nostrum europea. E in Europa il governo muto. Non credo ci sia altro da aggiungere di fronte ad un Governo che ritiene una colpa salvare vite e non un dovere morale. Forse solo una parola: disumano. La solidarietà non è reato».

Open Arms, Salvini: «Rischio 15 anni per aver difeso l'Italia» Conte in aula: «Lui voleva farmi apparire debole»

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni, arrivata direttamente in risposta al post di Schlein: «Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l’immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani.

Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità».

All'origine del caso, il fermo amministrativo per 20 giorni e multa fino a 10mila euro per la Open Arms, disposto al termine dello sbarco a Marina di Carrara di 195 persone soccorse nel Mediterraneo centrale in diverse operazioni. Uno scontro politico, quello sulle ong e il loro ruolo nello sbarco dei migranti, destinato a proseguire nel tempo.