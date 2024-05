Meloni-Schlein, il duello fa discutere i partiti: le altre forze politiche chiedono uno spazio di confronto. Spunta l'ipotesi Sky

Continua ad agitare gli altri partiti il faccia a faccia televisivo con Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che si terrà il 23 maggio negli studi di Porta a Porta su Rai1, in vista delle elezioni europee. Partiti già all'attacco negli scorsi giorni i leader delle altre forze politiche che si contenderanno i voti alle urne del 6 e 9 giugno.

Meloni-Schlein da Vespa, il duello in vista delle Europee: chi rischia di più nel confronto tv?

I rappresentanti degli altri partiti hanno espresso il loro dissenso, evidenziando la necessità di di evitare che il dibattito si riduca a uno scontro tra due sole forze politiche, Fdi e Pd appunto. Sul tema si è espresso oggi anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Il duello tra Meloni e Schlein va fatto, ma tenendo conto della par condicio. Non ci sono leader di serie A e leader di serie B».

L'ipotetico confronto su Sky

C'è chi ipotizza che l'eventuale scontro tra tutti i leader politici potrebbe essere ospitato in terra franca, su Sky. La tv privata si è resa disponibile ad organizzare il confronto, come già era avvenuto con le ultime elezioni politiche. All’indomani della comunicazione sulla data del voto nel 2022, Sky aveva invitato tutti i leader di partito a confrontarsi davanti alle sue telecamere sui temi più rilevanti.

Il commento di Tajani

«Alle Europee si vota con il sistema proporzionale. Siccome ogni partito compete con tutti gli altri, va garantito in parti uguali lo spazio televisivo. Sennò si crea uno squilibrio che va contro la legge». Così, ha affermato in un'intervista al Messaggero il vicepremier Antonio Tajani. «Io credo che sarebbe meglio fare all’americana - commenta Tajani - Con tutti i leader in scena, così si rispetta la par condicio e lo spirito del sistema elettorale.

Gli altri interventi

In questa tornata di votazioni non c’è centrodestra contro centrosinistra, ma uno schema di gara differente: non tra due schieramenti ma tra tanti partiti».

Negli scorsi giorni, all'attacco anche il leader di Azione, Carlo Calenda: «Si organizzi subito un dibattito fra tutte le maggiori componenti politiche in corsa - ha dichiarato sul suo profilo X - si parla di par condicio, occupazione della Rai e TeleMeloni, ma il confronto a due fra Meloni e Schlein all'interno di un'elezione proporzionale non disturba nessuno?». A intervenire sulla questione anche la presidente della commissione Vigilanza, Barbara Floridia, che ha sottolineato come il duello tra le due leader «non deve determinare disparità di trattamento tra le forze politiche, nel pieno e assoluto rispetto della par condicio». Floridia ha specificato che invierà una lettera ai vertici Rai e ad Agcom per ottenere tutte le garanzie sulla parità di condizioni fissate dal Servizio pubblico nei confronti televisivi. Anche per il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, «il confronto è una fake tra due candidate fake». Per il M5s c'è il rischio «di violare pesantemente la par condicio. La Rai non può far finta che lo scontro sia solo a due né Meloni può scegliersi l'avversario». Stesse accuse dai leader di Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, secondo cui quella che andrà in onda su Rai1 sarà una «forzatura in senso maggioritario» della competizione delle Europee che si svolge con il sistema proporzionale.